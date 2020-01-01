Пожар в первомайском "Эпицентре" локализовали

Огонь локализовали на площади 4 тыс. м.кв.

Бойцы ГСЧС в 14:20 сегодня, 2 февраля, локализовали на площади 4 тыс. м.кв. пожар в торговом центре "Эпицентр", который находится в Первомайске Николаевской области. Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины.

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Пожар в первомайском "Эпицентре" начался в 12:58. На место происшествия немедленно направили 65 бойцов ГСЧС и 15 единиц спецтехники. Всего же участие в тушении огня принимают 73 человека и 19 единиц техники.

Угрозы распространения пожара на соседние здания нет. Организована бесперебойная подача воды.

По предварительной информации, никто из людей не погиб и не пострадал. В некоторых СМИ появились сообщения о том, что торговый центр могли поджечь специально. Заявлено, что охрана "Эпицентра" задержала одного из двух возможных поджигателей.

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Напомним, 21 января в Харькове во время пожара в частном доме престарелых "Золотое время" погибли 15 человек. Спасателям удалось эвакуировать только 5 человек. Полицейские задержали четырех подозреваемых.