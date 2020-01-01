Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пожар в первомайском "Эпицентре" локализовали

Комментариев: 0
Огонь локализовали на площади 4 тыс. м.кв.
Место происшествия
Место происшествия
mk.dsns.gov.ua

Бойцы ГСЧС в 14:20 сегодня, 2 февраля, локализовали на площади 4 тыс. м.кв. пожар в торговом центре "Эпицентр", который находится в Первомайске Николаевской области. Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины.

Читай также: Пожар в Харькове: в "скорой" рассказали о состоянии пострадавших

Пожар в первомайском "Эпицентре" начался в 12:58. На место происшествия немедленно направили 65 бойцов ГСЧС и 15 единиц спецтехники. Всего же участие в тушении огня принимают 73 человека и 19 единиц техники.

Угрозы распространения пожара на соседние здания нет. Организована бесперебойная подача воды. 

По предварительной информации, никто из людей не погиб и не пострадал. В некоторых СМИ появились сообщения о том, что торговый центр могли поджечь специально. Заявлено, что охрана "Эпицентра" задержала одного из двух возможных поджигателей.

Читай также: В Харькове введен траур после пожара с жертвами в доме престарелых

Напомним, 21 января в Харькове во время пожара в частном доме престарелых "Золотое время" погибли 15 человек. Спасателям удалось эвакуировать только 5 человек. Полицейские задержали четырех подозреваемых.

Поделись:
Теги: Первомайск, Эпицентр, пожар, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь