В Украину экстрадировали из Дании житомирского “наркобарона”

Фигурант больше года находился в базе Интерпола и скрывался.

В Украину экстрадировали 50-летнего главаря наркогруппировки из Дании.

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Об этом сообщил Департамент внутренней безопасности Национальной полиции.

Уточняется, что задержанный год скрывался от следствия в Европе. В итоге его смогли передать украинской стороне благодаря в том числе и Интерполу.

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По информации оперативников, мужчина возглавлял банду, которая изготавливала и продавала амфетамин. В 2019 году СБУ задержала 4 членов группировки. А главный “наркобарон” прикинулся братом, на которого похож, и так смог уехать из страны.

Злоумышленник был объявлен в международный розыск. В итоге его засекли в Дании. Фигурант был помещен в СИЗО. Ему грозит от 9 до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.

Напомним, ранее мы писали, что в аэропорту Вены в чемодане нашли десятки хамелеонов.

