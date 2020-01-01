Зеленский поздравил с 50-летием Рамсарской конвенции: Что за праздник
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с 50-летием Рамсарской конвенции, которая была подписана в 1971 году. Она касается защиты водно-болотных угодий. Поздравление глава государства опубликовал в своем Twitter.
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Так, 2 февраля отмечается всемирный день водно-болотных угодий. В своем сообщении Зеленский отметил, что на Земле всего 2,5% воды является пресной. Он также подчеркнул важность восстановления таких водоемов. Данная мера позволит управлять качеством и доступностью воды.
Стоит отметить, что Рамсарская конвенция направлена на защиту водно-болотных угодий. Ее участниками являются более 150 стран.
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Что касается Украины, конвенция охраняет 39 водоемов, общая площадь которых превышает 786 га.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поручил вывести в 2021 году в космос отечественный спутник.