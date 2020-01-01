В Крыму пациенты устроили стрельбу из-за права первым попасть к врачу

Мужчины повздорили в очереди, дрались и стреляли.

Инцидент произошел в Феодосии, что в аннексированном Крыму. Там повздорили пациенты местной поликлиники.

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Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Отмечено, что конфликт разгорелся между стоявшими в очереди двумя мужчинами. Они выясняли, кто из них должен первым зайти к врачу, в ход пошли кулаки, кто-то кому-то дал по лицу. Также на улице один из спорщиков достал травмат и открыл стрельбу.

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Служба охраны медучреждения вызвала полицию. Обоих участников конфликта задержали.

По данным Интерфакса, в полиции по инциденту проводят проверку. Пока только установили факт конфликта без подробностей, по поводу применения оружия информация уточняется. Известно, что пациенты отказались от госпитализации после драки.

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