Разведка о ситуации на Донбассе: Боевики усиливают артиллерию

В ОРДЛО прибыла "комиссия" из России, сообщили в Минобороны.

На территориях временно оккупированного Донбасса боевики усиливают артиллерию. Они также начали маскировать военную технику. Об этом сообщили в Минобороны, ссылаясь на данные Главного управления разведки о ситуации в регионе.

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В сообщении говорится, что в понедельник, 1 февраля, на оккупированные территории приехала так называемая “комиссия“, состоящая из представителей ВС России. В связи с этим враг повысил боевую готовность артиллерии в части Луганской и Донецкой областей.

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Также боевики проводят перемещение бронегрупп на позиции, подготовленные ранее, с целью маскировки военной техники.

“Особенное внимание комиссия (из РФ) уделяет вопросам материально-технического обеспечения артиллерийских и минометных подразделений, а также их готовности к выполнению задач по назначению“, – отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в США готовы предоставить Украине летальное оружие.