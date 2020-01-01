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РФ незаконно удерживает более 100 украинских политзаключенных

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75 из них - крымские татары.
Сотрудники ФСБ задержали крымскотатарского активиста
Сотрудники ФСБ задержали крымскотатарского активиста
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Россия на данный момент незаконно удерживает 109 украинцев. Об этом в эфире "Радио Крым.Реалии" рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова, сообщает "РБК- Украина".

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33 украинских политзаключенных Россия незаконно держит в местах лишения свободы во временно оккупированном Крыму. Остальные содержаться непосредственно в российских тюрьмах. Одни из них уже отбывают наказание, другие – пока ещё находятся в следственных изоляторах.

Денисова отметила, что 75 незаконно удерживаемых граждан Украины – это крымские татары. 

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В свою очередь, пророссийские боевики на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областях незаконно удерживают не менее 267 граждан Украины.

Ранее в Донецкой области правоохранители предъявили заочно подозрение в совершении преступлений по четырем статьям УК Украины тюремщику тюрьмы-пыточной “Изоляция“, работающей в оккупированном Донецк.

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Теги: Россия, Граждане Украины, политзаключенные, Людмила Денисова
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