РФ незаконно удерживает более 100 украинских политзаключенных

75 из них - крымские татары.

Россия на данный момент незаконно удерживает 109 украинцев. Об этом в эфире "Радио Крым.Реалии" рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова, сообщает "РБК- Украина".

Читай также: В Крыму арестовали крымского татарина за пост в соцсети 2013 года

33 украинских политзаключенных Россия незаконно держит в местах лишения свободы во временно оккупированном Крыму. Остальные содержаться непосредственно в российских тюрьмах. Одни из них уже отбывают наказание, другие – пока ещё находятся в следственных изоляторах.

Денисова отметила, что 75 незаконно удерживаемых граждан Украины – это крымские татары.

Читай также: В МИД отреагировали на обыски и задержания в Крыму

В свою очередь, пророссийские боевики на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областях незаконно удерживают не менее 267 граждан Украины.

Ранее в Донецкой области правоохранители предъявили заочно подозрение в совершении преступлений по четырем статьям УК Украины тюремщику тюрьмы-пыточной “Изоляция“, работающей в оккупированном Донецк.