Мужчина взломал замок и проник в дом, где находилась 21-летняя девушка.

Под Винницей рецидивист напал на девушку в её доме

Под Винницей рецидивист напал на девушку в её доме

В Винницкой области полиция 2 февраля задержала ранее судимого мужчину за разбойное нападение на девушку. Как сообщает пресс-служба Нацполиции, подозреваемый, вооружившись пистолетом, ворвался в дом 21-летней жительницы села Гавришовка, пытал и заставил отдать сбережения семьи.

Читай также: Похитили человека: полиция Харькова задержала пятерых граждан Марокко

Преступление было совершено 24 декабря. По спецлинии 102 утром позвонила мать потерпевшей. Женщина сообщила, что около 6 часов утра, когда ее с мужем не было дома, неизвестный сорвал замок на входной двери и с пистолетом ворвался в дом. Там находилась ее дочь. Нападавший связал девушку и, угрожая убийством, забрал более 100 000 гривен, 700 долларов США и личные вещи.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, оперативники провели комплекс розыскных мероприятий, проверили всех мужчин, которые приезжали в село и подпадали под описание злоумышленника. Сыщикам удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Им оказался житель Винницы, ранее судимый за изнасилование и незаконное хранение оружия.

Читай также: В Днепре девушка выпала из окна 14 этажа на голову мужчине

Во время проведения санкционированного обыска в квартире задержанного, следователи изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о его причастности к разбойному нападению.

Следствием открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). За такое преступление предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Харькове задержали преступника, который жестоко избил и изнасиловал девушку. Преступление произошло в ноябре прошлого года.