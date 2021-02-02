На Донбассе снайпер боевиков убил украинского солдата

Позиции ВСУ обстреляли возле Торецка.

Сегодня, 2 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил снайпер боевиков тяжело ранил украинского военнослужащего. От полученного ранения он умер, сообщила в Facebook украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Украинский военнослужащий получил смертельное ранение в районе Торецка. Ему сразу оказали первую медицинскую помощь и отправили в больницу. Врачи не смогли спасти ему жизнь. В больнице он умер.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации направила в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ ноту с уведомлением об инциденте.

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Ранее стало известно, что в районе проведения ООС пропал украинский военнослужащий, который нес дежурство на взводном опорном пункте. Оружие и боеприпасы остались на месте. Его поиски не дали результатов. Не исключено, что он попал в плен к боевикам.