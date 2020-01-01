В Запорожье сотруднику СБУ пытались подбросить наркотики

Задержан наркоделец, который намеревался устранить работника СБУ путем его дискредитации.

В Запорожской области СБУ задержала иностранного наркодельца при попытке дискредитации сотрудника Службы. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

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Сотрудники спецслужбы задокументировали, что иностранец подстрекал исполнителей подбросить наркотики офицеру СБУ. Сотрудник Службы мешал наркобизнесу злоумышленника. После подбрасывания наркотиков заказчик собирался сдать офицера СБУ другим правоохранительным органам.

Правоохранители задержали фигуранта при передаче исполнителю психотропа для компрометации.

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Сейчас задержанному сообщено о подозрении по факту заведомо ложного сообщения о преступлении с созданием искусственных доказательств обвинения, а также по факту сбыта психотропных веществ по ч. 2 ст. 383, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Украину экстрадировали из Дании житомирского “наркобарона”. Фигурант больше года находился в базе Интерпола и скрывался.