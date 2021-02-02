В Черкассах журналиста избили в офисе телеканала

Злоумышленников было двое.

В Черкассах сегодня днем, 2 февраля, двое неизвестных избили журналиста. Полиция открыла уголовное производство, сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Правоохранители получили сообщение о нападении на журналиста примерно в 14:00. Потерпевшего с телесными повреждениями доставили в третью городскую больницу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 УК Украины. Она предусматривает до 5 лет лишения свободы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства этого уголовного преступления.

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Между тем, директор черкасского телеканала "Антенна" Валерий Воротник в Facebook сообщил, что это он подвергся нападению. Он даже назвал фамилию одного из напавших.

Ранее стало известно, что народные депутаты Верховной Рады во втором чтении утвердили законопроект №3633, который предусматривает усиление ответственности за преступления против журналистов.