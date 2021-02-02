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В Черкассах журналиста избили в офисе телеканала

Комментариев: 1
Злоумышленников было двое.
Место преступления
Место преступления
facebook.com/vvorotnik/

В Черкассах сегодня днем, 2 февраля, двое неизвестных избили журналиста. Полиция открыла уголовное производство, сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Правоохранители получили сообщение о нападении на журналиста примерно в 14:00. Потерпевшего с телесными повреждениями доставили в третью городскую больницу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 УК Украины. Она предусматривает до 5 лет лишения свободы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства этого уголовного преступления.

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Между тем, директор черкасского телеканала "Антенна" Валерий Воротник в Facebook сообщил, что это он подвергся нападению. Он даже назвал фамилию одного из напавших. 

Ранее стало известно, что народные депутаты Верховной Рады во втором чтении утвердили законопроект №3633, который предусматривает усиление ответственности за преступления против журналистов.

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Теги: Черкассы, журналист, избиение, полиция
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Комментариев (1)
Виктор    02.02.2021, 18:30
Оценка:  0
Виктор
Бывают случаи разные, в том числе, что журналисты пишут грязные не правдивые статьи и других методов влияния у людей нет.
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