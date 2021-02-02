Поджигателю "Эпицентра" на Николаевщине грозит пожизненный срок

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

Поджигателю “Эпицентра“ на Николаевщине грозит пожизненный тюремный срок. Об этом заявил глава ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

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Считается, что пожар в “Эпицентре“ в Первомайске устроил 37-летний мужчина. Ранее он привлекался к уголовной ответственности. Правоохранители квалифицировали его действия как “умышленное уничтожение или повреждение имущества“ и “покушение на умышленное убийство“. Уголовные производства по этим статьям уже были возбуждены.

Фото с места происшествия Сергей Шайхет / Facebook

“За содеянное ему (поджигателю) грозит до пожизненного лишения свободы“, – отметил Шайхет в своем сообщении.

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Он также отметил, что в данный момент на месте происшествия работают полицейские, которые занимаются обеспечением публичной безопасности и порядка.

Ранее сообщалось, что поджигатель “Эпицентра“ размахивал топором и ранил нескольких охранников.