На Полтавщине целая семья провалилась под лёд: спасла случайность

Проезжавший мимо полицейский случайно заметил происшествие.

В Полтавской области полицейский спас целую семью в Лубенском районе. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, люди провалились под лёд и оказались беспомощны.

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Происшествие имело место 31 января во селе Березняки Лубенского района. Старший лейтенант полиции Ярослав Семенец проезжал мимо реки Гребиха на личном автомобиле и увидел в водоеме двух взрослых с детьми, которые из последних сил цеплялись за лед.

“Не колеблясь, полицейский схватил буксировочный трос и, медленно двигаясь на животе, осторожно подобрался к проруби. Сначала Ярослав вытащил подростка, который уже захлебывался водой от усталости, потом поднял из воды малыша, а вслед за ним - мать и отца. Благодаря своевременной и правильно оказанной помощи угрозы для жизни и здоровья членов семьи нет“, - говорится в сообщении.

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Как потом выяснилось, родители с двумя детьми 3 и 13 лет гуляли и катались на санях у реки. Под санками младшего сына, которые съехали на замерзший водоем, треснул лед и ребенок оказался в ледяной воде. Пытаясь самостоятельно спасти ребенка, родители вместе со старшим сыном также провалились под лед.

2 февраля начальник полиции Полтавщины Иван Выговский наградил старшего инспектора патрульной полиции Ярослава Семенца “Знаком Почета“.

Напомним, на Херсонщине полицейский утонул, спасая подростков. Находившийся на отдыхе работник полиции увидел, как детей уносит в море, и бросился их спасать.