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В ТКГ объяснили, почему Киев не заявляет о срыве перемирия на Донбассе

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Несмотря на режим тишины в ВСУ продолжают нести боевые потери.
В ТКГ объяснили, почему Киев не заявляет о срыве перемирия на Донбассе
В ТКГ объяснили, почему Киев не заявляет о срыве перемирия на Донбассе
УНИАН

В ТКГ объяснили, почему Киев не заявляет о срыве перемирия на Донбассе. Для этого нужно, чтобы огонь велся не менее чем две недели. Такое мнение высказал советник по информационной политике в украинской делегации Алексей Арестович в эфире “Радио Свобода“.

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По словам Арестовича, в данный момент бывают дни, когда враг стреляет и в ВСУ несут потери. А бывают дни, когда обстрелов вообще нет.

Для того, чтобы Киев заявил о срыве режима прекращения огня, нужно чтобы стороны вернулись к ведению огня не менее чем на две недели, считает политик. 

“…и (тогда) можно было бы констатировать, что все международные механизмы по возврату сторон к соблюдению режима не подействовали“, – отметил Арестович.

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Он также добавил, что в таком случае главы стран “Нормандской четверки“ будут констатировать срыв режима. Пока лишь можно говорить о нарушении в большей или меньшей степени.

Ранее сообщалось, что на Донбассе снайпер боевиков убил украинского солдата.

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Теги: ТКГ, Донбасс, режим тишины, ВСУ, Нормандская четверка, Алексей Арестович
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Комментариев (1)
DrFreeman    02.02.2021, 18:30
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