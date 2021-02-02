"Притворяются мной": Министр Шкарлет пожаловался на мошенников

Глава Минобразования предупредил педагогов о подозрительных звонках.

В последнее время участились случаи, когда мошенники от имени министра образования и науки звонят педагогам и договариваются о встрече. Об этом заявил сам глава МОН Сергей Шкарлет в своем Telegram.

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“В последнее время участились случаи, когда неизвестные лица звонят педагогам, госслужащим и другим лицам и представляются мной. Говорят: “Вас беспокоит Министр образования и науки Сергей Шкарлет“, а дальше пытаются от моего имени договариваться о встрече“, - говорится в сообщении.

По словам министра, цель таких звонков не ясна, в связи с этим Шкарлет обращается к коллегам с просьбой быть осмотрительными.

Все свои рабочие звонки я осуществляю с телефонов приемной Министерства, номера которых опубликованы на официальном сайте, - добавил глава Минобразования.

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Шкарлет также отметил, что юристы министерства сейчас изучают вопрос об обращении к правоохранителям в связи с действиями мошенников.

Напомним, ГБР расследует кнопкодавство при назначении Шкарлета главой МОН. Правоохранители проверяют, действительно ли министр был назначен с нарушением процедуры.