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На Закарпатье парень за час обокрал 3 магазина

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Подозреваемому угрожает от 4 до 6 лет лишения свободы.
На Закарпатье парень за час обокрал 3 магазина
На Закарпатье парень за час обокрал 3 магазина
Нацполиция

На Закарпатье 21-летний парень всего за час обокрал 3 магазина. Полиция его уже нашла и возбудила уголовное производство. Подробности передает пресс-служба ведомства.

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В сообщении указывается, что инцидент произошел в городе Свалявы в понедельник, 1 февраля. Местный житель ограбил местные магазины, находящиеся на двух улицах населенного пункта.

Правоохранители оперативно установили личность парня и отыскали его. У него нашли похищенный товар. В данный момент полиция проверяет обвиняемого на причастность к аналогичным преступлениям.

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Уголовное производство было открыто по статье “грабеж“. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 17-этажа выпала несовершеннолетняя девочка.

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Теги: Закарпатье, грабеж, магазин, парень, лишение свободы
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Комментариев (1)
Виктор    02.02.2021, 18:43
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Виктор
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