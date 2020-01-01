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"Луцкий террорист" на суде потребовал допросить Зеленского

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Захватчик автобуса с пассажирами в Луцке хочет привлечь к процессу президента, который участвовал в июльских событиях.
Кривоша оставили под стражей еще на 2 месяца
Кривоша оставили под стражей еще на 2 месяца
suspilne.media

В Луцком районном суде состоялось очередное судебное заседание по делу о захвате автобуса с 13-ю заложниками в центре Луцка летом прошлого года. Об этом сообщает “Суспільне“.

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Во время заседания подозреваемый Максим Кривош подал ходатайство к стороне обвинения, чтобы к делу приобщили допрос в качестве свидетеля президента Владимира Зеленского и генерала Нацполиции Евгения Коваля, который вел переговоры с Кривошом во время захвата заложников.

Также сообщается, что подозреваемый в суде снова отказался признать вину.

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“Не признаю абсолютно. То есть, вину перед судом, перед системой, перед властью я не признаю и никогда не признаю. Есть другая вина – перед заложниками. Но это мое личное дело“, - сказал Кривош.

Судебное заседание длилось почти полтора часа. Максиму Кривошу, которого подозревают в совершении теракта, захвате заложников, незаконном обращении с оружием и посягательстве на жизнь правоохранителей, суд продлил содержание под стражей на 60 суток.

Напомним, 21 июля 2020 года в центре Луцка Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. При этом он стрелял из окон в сторону правоохранителей и угрожал взорвать площадь. К переговорам подключился президент Владимир Зеленский, который выполнил одно из требований террориста. В итоге заложники были освобождены, захватчик задержан. Обошлось без пострадавших.

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Теги: террористы, Луцк, заложники, Зеленский, президент
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