Под Киевом банда экс-депутата похищала людей и требовала деньги

Похищенных избивали и угрожали насилием в отношении родных, требуя крупную сумму денег.

На Киевщине банда, которую возглавлял бывший депутат областного совета, удерживала и шантажировала предпринимателей, требуя у них 860 тысяч американских долларов. Об этом информирует пресс-служба Офиса Генпрокурора.

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“Расследованием установлено, что участники преступной группировки, в состав которой входило 7 человек, под руководством бывшего депутата Киевского областного совета незаконно удерживали двух предпринимателей, требуя передать им 860 000 долларов США или имущество аналогичной стоимости“, - говорится в сообщении.

Пострадавших заставили подписать фиктивные долговые документы, им угрожали насилием в отношении членов семей, а также уничтожить и завладеть их имуществом.

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К предпринимателям применяли жестокое насилие, удерживали против их воли.

Правоохранители установили и задержали участников преступной группировки. На их имущество наложили арест.

Напомним, житель Ивано-Франковска из-за угроз выплатил группировке более 2 млн. Злоумышленники занимались вымогательством в течении 2020 года.