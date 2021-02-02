В Молдове украинского консула обвинили в изнасиловании девочки – СМИ

Дипломата объявили в международный розыск.

В Молдове экс-сотрудника украинского консульства в Бельцах обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Политик якобы скрылся от следствия. Об этом сообщило молдавское издание “СП“.

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В сообщении указывается, что несовершеннолетняя девочка сообщила об изнасиловании почти год назад. Подозреваемыми являлись двое мужчин, одним из которых был дипломат. Задержать его сразу не удалось из-за дипломатического иммунитета.

Сообщнику политика, по данным СМИ, уже был вынесен приговор. А самого украинского консула объявили в международный розыск.

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И.о. руководителя прокуратуры в Бельцах Ион Ковальчук заявил, что местный житель был приговорен к 5 годам тюрьмы. Сейчас его дело проходит апелляционные инстанции.

Считается, что экс-дипломат покинул Молдову сразу же после инцидента с изнасилованием. В украинском МИД заявили изданию, что с обвиняемым было проведено дисциплинарное разбирательство. Его уволили, а где мужчина находится сейчас в министерстве не знают.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе мужчина изнасиловал подростка.