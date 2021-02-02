Пожар в "Эпицентре": Поджигатель назвал свой мотив

Поджигателя задержали охранники магазина. При этом он оказывал сопротивление и травмировал их топором.

Полиция не нашла подтверждения информации о том, что у поджигателя магазина “Эпицентр“ в Первомайске Николаевской области был сообщник. В то же время причиной поджога, со слов самого злоумышленника, является месть. Об этом говорится в оперативном видео, которое опубликовал Департамент коммуникации Национальной полиции.

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Так, во время первоначального опроса задержанный на камеру признал, что целью была месть хозяину магазина.

“Это месть за издевательство над людьми. Владелец “Эпицентра“ еще 20 лет назад отрезал людям носы, уши, замораживал их и продавал в Европу. Таким образом он и поднялся. Из-за мести я ему спалил хотя бы один магазин. Я лично с ним знаком, но сейчас не знаю, как он выглядит. Возможно, он сделал себе пластическую операцию“, – сказал задержанный.

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Для справки. Сеть строительных магазинов “Эпицентр“ принадлежит Александру Гереге, депутату трех созывов Верховной Рады (в том числе нынешнего). Вместе с супругой Галиной, которая недолго даже была и.о. городского головы Киева, Герега является одним из богатейших людей Украины.

Напомним, сегодня в Николаевской области случился крупный пожар в одном из магазинов сети “Эпицентр“. Причиной стал умышленный поджог. Самого поджигателя оперативно задержали.