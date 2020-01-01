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Льготный тариф на электроэнергию: на Николаевщине перекрыли трассу

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Жители Николаевщины требовали льготный тариф на электроэнергию. Они обещают более массовые акции.
Льготный тариф на электроэнергию: на Николаевщине перекрыли трассу
Кадр из видео

Жители села Мигия Первомайского района Николаевской области требуя возвращения льготного тарифа на электроэнергию, перекрыли государственную трассу М-14. Об этом в Facebook сообщила местная журналистка Наталья Клименко.

Люди пытались добиться восстановить льготный тариф на электроэнергию для жителей территорий, которые находятся в 30 километровой зоны вокруг АЭС.

Жители Мигии ходили по нерегулируемому пешеходному переходу, препятствуя проезду автотранспорта.

Граждане грозились организовать куда более массовую акцию 23 февраля.

Cоцопрос показал отношение украинцев к повышению тарифов

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не пришел на встречу по тарифам с главами фракций.
 

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Теги: Украина, протесты, электроэнергия, тарифы, дорога, льготы, Николаевская область, отмена льгот
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Источник: korrespondent.net

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