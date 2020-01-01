Льготный тариф на электроэнергию: на Николаевщине перекрыли трассу

Жители Николаевщины требовали льготный тариф на электроэнергию. Они обещают более массовые акции.

Жители села Мигия Первомайского района Николаевской области требуя возвращения льготного тарифа на электроэнергию, перекрыли государственную трассу М-14. Об этом в Facebook сообщила местная журналистка Наталья Клименко.

Люди пытались добиться восстановить льготный тариф на электроэнергию для жителей территорий, которые находятся в 30 километровой зоны вокруг АЭС.

Жители Мигии ходили по нерегулируемому пешеходному переходу, препятствуя проезду автотранспорта.

Граждане грозились организовать куда более массовую акцию 23 февраля.

Cоцопрос показал отношение украинцев к повышению тарифов

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не пришел на встречу по тарифам с главами фракций.



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