Льготный тариф на электроэнергию: на Николаевщине перекрыли трассу
Жители села Мигия Первомайского района Николаевской области требуя возвращения льготного тарифа на электроэнергию, перекрыли государственную трассу М-14. Об этом в Facebook сообщила местная журналистка Наталья Клименко.
Люди пытались добиться восстановить льготный тариф на электроэнергию для жителей территорий, которые находятся в 30 километровой зоны вокруг АЭС.
Жители Мигии ходили по нерегулируемому пешеходному переходу, препятствуя проезду автотранспорта.
Граждане грозились организовать куда более массовую акцию 23 февраля.
Cоцопрос показал отношение украинцев к повышению тарифов
Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не пришел на встречу по тарифам с главами фракций.
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