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В холдинге Козака ответили на санкции властей

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Руководство холдинга назвало решение "политической расправой над неугодными СМИ".
Решение в холдинге считают необоснованным
Решение в холдинге считают необоснованным
112.ua

Руководство медиахолдинга “Новости“ сделало заявление по решению властей о наложении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его активов. Об этом говорится на сайте телеканала 112. 

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“Власть приняла решение об уничтожении трех оппозиционных телеканалов: “112 Украина“, NewsOne и ZiK, а также введении санкций против владельца холдинга – народного депутата Тараса Козака“, - говорится в сообщении.

В холдинге данное решение назвали необоснованным и принятым “по надуманному предлогу“.

Телеканалы “112 Украина“, NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире, - подытожило руководство

Напомним, во вторник, 2 февраля, президент Зеленский ввел санкции против трех телеканалов. 

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Теги: Украина, новости, санкции, 112 канал, ZIK, Тарас Козак
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