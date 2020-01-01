В холдинге Козака ответили на санкции властей

Руководство холдинга назвало решение "политической расправой над неугодными СМИ".

Руководство медиахолдинга “Новости“ сделало заявление по решению властей о наложении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его активов. Об этом говорится на сайте телеканала 112.

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“Власть приняла решение об уничтожении трех оппозиционных телеканалов: “112 Украина“, NewsOne и ZiK, а также введении санкций против владельца холдинга – народного депутата Тараса Козака“, - говорится в сообщении.

В холдинге данное решение назвали необоснованным и принятым “по надуманному предлогу“.

Телеканалы “112 Украина“, NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире, - подытожило руководство

Напомним, во вторник, 2 февраля, президент Зеленский ввел санкции против трех телеканалов.