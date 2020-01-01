В НСЖУ назвали санкции против телеканалов чрезвычайной ситуацией

Сергей Томиленко предупредил, что о случившемся сообщит в Международную и Европейскую федерации журналистов.

В НСЖУ ситуацию с телеканалами считают наступлением на свободу слова acebook.com/sergiy.tomilenko

Введение ограничительных мер против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK является информационным взрывом, который шокирует международные институты, занимающиеся вопросами журналистики и свободы слова.

Об этом в ночь со вторника на среду, 3 февраля, заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook.

По его мнению, "лишение без суда многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистов и медийникам права на профессию - это наступление на свободу слова".

Томиленко сообщил, что НСЖУ проинформирует о случившемся Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, а также Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

"Этот пост <...> о праве украинских СМИ и журналистов иметь права и обязанности - по закону, а не получить внезапную блокировку - по указу", - резюмировал глава НСЖУ.

Ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против народного депутата Тараса Козака и ряда телевизионных каналов.

Решение главы государства подсанкционные телеканалы считают "политической расправой".

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