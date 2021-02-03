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Вещание 112 Украина, NewsOne и ZiK прекращено

Комментариев: 3
Указ главы государства о введении ограничительных мер против ТВ-вещателей вступил в силу.
Телеканал ZiK заблокирован
Телеканал ZiK заблокирован
t.me/pavlovskynews

После публикации указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK их вещание прекратилось - в ночь из вторника на среду, 3 февраля.

Так, ТВ-вещатели заблокированы в цифровом мультиплексе и кабельных сетях.

 Телеканал 112 Украина заблокирован
 Телеканал NewsOne заблокирован

В то же время стартовал их общий спецэфир в соцсетях.

Напомним, накануне вечером Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении нардепа Тараса Козака и против ряда телеканалов сроком на пять лет.

Решение главы государства подсанкционные телеканалы считают "политической расправой".

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Теги: телеканалы, санкции, телеканал, блокировка, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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чупринка1    03.02.2021, 03:34
Оценка:  +3
чупринка1
Перший указ, який вартий підтримки і оплесків!
bxzrteek    03.02.2021, 03:21
Оценка:  -25
bxzrteek
Клоун решил в очередной раз выстрелить себе в ногу.Но по обкурке промахнулся и отстрелил себе яйца.Шарий прав,клоун реально сумасшедший.Пора лечить.))))))))))))
Р_И_К    03.02.2021, 03:40
Оценка:  0
Р_И_К
Пошло на xyй гыгыгы и аминь
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