Вещание 112 Украина, NewsOne и ZiK прекращено

Указ главы государства о введении ограничительных мер против ТВ-вещателей вступил в силу.

После публикации указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK их вещание прекратилось - в ночь из вторника на среду, 3 февраля.

Так, ТВ-вещатели заблокированы в цифровом мультиплексе и кабельных сетях.

Телеканал 112 Украина заблокирован

Телеканал NewsOne заблокирован

В то же время стартовал их общий спецэфир в соцсетях.

Напомним, накануне вечером Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении нардепа Тараса Козака и против ряда телеканалов сроком на пять лет.

Решение главы государства подсанкционные телеканалы считают "политической расправой".

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