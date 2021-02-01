Разумков не поддержал санкции против ТВ-каналов

Спикер Верховной Рады единственный присутствующий на заседании член СНБО, который не проголосовал за введение ограничительных мер.

Двое из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны не поддержали решение ввести санкции против телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK и народного депутата Тараса Козака. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщило издание Украинская правда со ссылкой на членов ведомства.

Отмечается, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался от голосования на заседании СНБО. При этом еще один член Совета находится в командировке.

Как сообщили изданию члены СНБО, закон позволяет вводить санкции против граждан Украины. Введенные меры можно будет обжаловать, но это, по их словам, будет достаточно проблематичная процедура.

Напомним, накануне вечером Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении Козака и против ряда телеканалов сроком на пять лет.

Решение главы государства подсанкционные телеканалы считают "политической расправой".

Вещание 112 Украина, NewsOne и ZiK прекращено

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