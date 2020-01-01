Главное 2 февраля: Санкции к телеканалам и Навальный в колонии

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

На работу нескольких украинских телеканалов наложен запрет, в РФ оппозиционера Алексея Навального отправили в колонию на 3,5 года. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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Прекращена работа телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK

Владимир Зеленский дал старт постановлению СНБО о применении санкций к телеканалу 112 Украина и его региональным вещателям, а также к телеканалам NewsOne и ZIK. Ограничения также применены относительно депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Указ гаранта уже вступил в силу. Телеканалы посчитали действия властей “политической расправой“, а Союз журналистов - чрезвычайной ситуацией.

Навальному дали вместо условного срока реальный

Московский суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима по делу Ив Роше Восток. При этом политику учтут время, которое он пробыл под домашним арестом - около 10 месяцев. Таким образом, в колонии ему придется находиться 2,8 лет. Против приговора в 10 городах России протестовали сторонники оппозиционера, 1377 из них были задержаны спецназом.

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Украинцы стали меньше болеть COVID-19

По данным Максима Степанова, за последние два месяца заболеваемость коронавирусом в Украине снизилась в три раза - с порядка 90 тысяч случаев за неделю до 18,5 тыс. С начала эпидемии к утру 2 февраля зарегистрировано всего 1 223 879 случаев COVID-инфицирования. При этом 1 035 372 пациента выздоровело и 22 924 умерло. За сутки нашли новых 2394 заболевших.

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В ООС погиб украинский боец

Близ Торецка на Донбассе снайпер противников ранил военного ВСУ. Пострадавший умер в больнице. Боец стал третьей жертвой оккупантов за последние две недели. Украинцы в связи с этим направили ноту в ОБСЕ.

Украина ввела санкции в отношении Никарагуа

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков провел пятую сессию. Это было первое заседание парламента IX созыва. При этом нардепы утвердили решение СНБО от 1 февраля о применении санкций к республике Никарагуа из-за назначения “почетного консула“ в Крыму после аннексии.

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Китай объявил протест Киеву из-за Мотор Сичи

Украина получила ноту от Пекина из-за санкций, введенных в отношении китайских инвесторов акционерного общества Мотор Сич. В документе Китай выражает обеспокоенность действиями украинских властей по отношению к гражданам республики.

Напомним, ранее мы писали, что в РФ заявили, что подозревают инсценировку отравления Навального.