Из-за COVID уже умерли более 23 тысяч украинцев

Продолжают болеть более 158 тысяч украинцев.

В Украине за прошедшие сутки, 2 февраля, подтвердили 3 285 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. От осложнений, вызванных вирусом, 23 089 украинцев умерли.

Читай также: Стало известно, когда в продаже появится COVID-вакцина

Состояние здоровья 2 159 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений во вторник подтвердили в Киеве (+330), Ивано-Франковской (+298), Харьковской (+230), Запорожской (+211) и Полтавской (+192) областях. Меньше всего – в Херсонской (+23) и Кировоградской (+40) областях. Среди заболевших есть 156 детей и 186 медиков.

Украинские медики вчера провели 43 643 тестирования на COVID-19. Из них методом ПЦР – 25 235. Всего с начала пандемии сделали 6 299 699 тестирований методом ПЦР.

Читай также: Стоишь с протянутой рукой, – Зеленский о COVID-вакцинации в Украине

С начала пандемии в Украине подтверждено 1 227 164 случая СOVID-19. Выздоровели 1 045 473 человека (10 101 – за минувшие сутки), а 23 089 – умерли (165 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 158 602 человека.

Ранее стало известно, что в Украине план вакцинации населения изменят ради президента Владимира Зеленского. Он должен первым вакцинироваться от коронавируса, чтобы повысить доверие к вакцине.