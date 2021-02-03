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Под Радой аграрии требуют увольнения директора НАБУ

Комментариев: 2
В митинге участвуют несколько сотен человек.
Акция аграриев возле ВР
Акция аграриев возле ВР
t.me/pavlovskynews

Сегодня, 3 февраля, в Киеве возле Верховной Рады Украины проходит митинг аграриев, которые требуют увольнения директора НАБУ Артема Сытника. Об этом в Telegram-канале сообщает PavlovskyNEWS.

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Под стенами парламента уже собралоись несколько сотен работников крупных агрохолдингов «Авангард» и «Укрлендфарминг» из разных регионов Украины. 

Против владельца агрохолдинга открыто уголовное производство в НАБУ. Работники предприятий считают это давлением на бизнес. Поэтому они объявили бессрочную акцию.

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К Верховной Раде подтягивают дополнительные резервы правоохранителей. Пока акция проходит мирно, без эксцессов.

Напомним, вчера, 2 февраля, в Киеве полицейские за нарушение общественного порядка задержали и доставили в Шевченковское районное управление полиции девять участников акции протеста против незаконных пассажирских перевозок. Один из задержанных ударил полицейского.

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Теги: Верховная Рада, митинг, акция протеста, аграрии, Артем Сытник
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Комментариев (2)
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WTF2wtf    03.02.2021, 11:21
Оценка:  +1
WTF2wtf
Аграрии?
Они хоть фамилию его знают?
Путин-Xyйло    03.02.2021, 10:25
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
Вот так они выглядят - организованные акции! Следующая будет в защиту Войцеховского?
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