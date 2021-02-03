Под Радой аграрии требуют увольнения директора НАБУ

В митинге участвуют несколько сотен человек.

Сегодня, 3 февраля, в Киеве возле Верховной Рады Украины проходит митинг аграриев, которые требуют увольнения директора НАБУ Артема Сытника. Об этом в Telegram-канале сообщает PavlovskyNEWS.

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Под стенами парламента уже собралоись несколько сотен работников крупных агрохолдингов «Авангард» и «Укрлендфарминг» из разных регионов Украины.

Против владельца агрохолдинга открыто уголовное производство в НАБУ. Работники предприятий считают это давлением на бизнес. Поэтому они объявили бессрочную акцию.

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К Верховной Раде подтягивают дополнительные резервы правоохранителей. Пока акция проходит мирно, без эксцессов.

Напомним, вчера, 2 февраля, в Киеве полицейские за нарушение общественного порядка задержали и доставили в Шевченковское районное управление полиции девять участников акции протеста против незаконных пассажирских перевозок. Один из задержанных ударил полицейского.