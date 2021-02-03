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Медведчук ответил на блокировку телеканалов

Комментариев: 10
Медведчук ответил на блокировку телеканалов

Председатель Политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь“, народный депутат Украины Виктор Медведчук раскритиковал введение санкций против нардепа Тараса Козака и его телеканалов - 112 Украина“, NewsOne и ZiK. Соответствующее заявление размещено на сайте партии ОПЗЖ.

“Это решение является абсолютно незаконным, поскольку согласно части второй статьи 1 Закона Украины О санкциях, они “могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства“, - отметил политик.

“Народный депутат Тарас Козак – гражданин Украины, и телеканалы 112 Украина, NewsOne, ZIK являются украинскими юридическими лицами“, - подчеркнул Медведчук.

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Комментариев (11)
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Максим    03.02.2021, 11:00
Оценка:  +1
Максим
Зелик правильно сделал, этим поступком переманит к своему электорату тех кто за Порога и за другие дем. партии - второй срок обеспечен. А наши ватные 15-20% населения любителей раши будут против - хотя на них пофиг както))).
ЗовПрироды    03.02.2021, 10:52
Оценка:  +5
ЗовПрироды
Это не блокировка. Это очистка страны от вражеской пропаганды. Нельзя давать агрессору возможность вести агитацию в своем тылу. Ни одна нормальная страна этого бы не допустила. Жаль что только сейчас страна очищается от лаптежной мерзости.
ЗаелоПластинку    03.02.2021, 10:44
Оценка:  +6
ЗаелоПластинку
Почему сын полицая смог стать таким крутым юристом в советском союзе?
ЗовПрироды    03.02.2021, 10:53
Оценка:  +5
ЗовПрироды
Потому что он стукач КГБ.
bxzrteek    03.02.2021, 10:39
Оценка:  -29
bxzrteek
Клоун зря это сделал.
ЗаелоПластинку    03.02.2021, 10:44
Оценка:  +4
ЗаелоПластинку
Это была его обязаность - ответить на блокировку. Как и твоя - строчить комментарии по методичке
antonio111333    03.02.2021, 11:02
Оценка:  -22
antonio111333
результат
слугам - пипец рейтингу
олзж шарий юлька - получит голоса
Путин-Xyйло    03.02.2021, 11:15
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Ага, Петушарий "получит" разом с жОПОблоком Во влажных мечтах ботоксного любителя мальчиков.
antonio111333    03.02.2021, 11:23
Оценка:  -1
antonio111333
побачиш
WTF2wtf    03.02.2021, 11:16
Оценка:  -1
WTF2wtf
Ты обиделся,
упоротый шизоид-украинофоб на подсосе у военных преступников из раши?
Так скачи нахyй, многостаночное быдло оккупантов ...
ЗаелоПластинку    03.02.2021, 10:38
Оценка:  +7
ЗаелоПластинку
Все законно. Они находились под руководством фюрера РФ
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