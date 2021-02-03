Медведчук ответил на блокировку телеканалов

Председатель Политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь“, народный депутат Украины Виктор Медведчук раскритиковал введение санкций против нардепа Тараса Козака и его телеканалов - 112 Украина“, NewsOne и ZiK. Соответствующее заявление размещено на сайте партии ОПЗЖ.

“Это решение является абсолютно незаконным, поскольку согласно части второй статьи 1 Закона Украины О санкциях, они “могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства“, - отметил политик.

“Народный депутат Тарас Козак – гражданин Украины, и телеканалы 112 Украина, NewsOne, ZIK являются украинскими юридическими лицами“, - подчеркнул Медведчук.