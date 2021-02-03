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Минздрав разработал особый модуль иммунизации украинцев

Комментариев: 2
Его внедрят в электронные информационные системы больниц.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Министерство здравоохранения вводит в функционал электронных информационных систем больниц модуль иммунизации украинцев. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.

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В модуле будет храниться информация о типах вакцины, которую получил тот или иной человек, количество дозировки вакцины, причина проведения или непроведения вакцинации.

Врач, к которому обратится человек по поводу вакцинации или с жалобой на заражение коронавирусом, при помощи модуля иммунизации сможет быстро принять правильное решение.

Кучер отметил, что медикам не нужно будет использовать новое программное средство, так как модуль иммунизации будет размещаться в уже существующих электронных информационных системах больниц.

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Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 3 февраля 2021 года было подтверждено 1 227 164 случая СOVID-19. Выздоровели 1 045 473 человека, а 23 089 – умерли. Продолжали болеть 158 602 человека.

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Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, коронавирус, СOVID-19
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Комментариев (2)
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nwt1    03.02.2021, 11:06
Оценка:  -21
nwt1
Классный модуль иммунизации придумали, жаль не понадобится, вакцину то никто не даёт.
bigmirIDDDD    03.02.2021, 10:42
Оценка:  0
bigmirIDDDD
А как быть с прошлой вашей мстатьёй о том что после вакцинации 80 человек, все 80 заразились короновирусом и 8 из них умерло, вы там опять какаин нюхать начали в минздраве?
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