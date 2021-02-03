Минздрав разработал особый модуль иммунизации украинцев

Его внедрят в электронные информационные системы больниц.

Министерство здравоохранения вводит в функционал электронных информационных систем больниц модуль иммунизации украинцев. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.

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В модуле будет храниться информация о типах вакцины, которую получил тот или иной человек, количество дозировки вакцины, причина проведения или непроведения вакцинации.

Врач, к которому обратится человек по поводу вакцинации или с жалобой на заражение коронавирусом, при помощи модуля иммунизации сможет быстро принять правильное решение.

Кучер отметил, что медикам не нужно будет использовать новое программное средство, так как модуль иммунизации будет размещаться в уже существующих электронных информационных системах больниц.

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Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 3 февраля 2021 года было подтверждено 1 227 164 случая СOVID-19. Выздоровели 1 045 473 человека, а 23 089 – умерли. Продолжали болеть 158 602 человека.