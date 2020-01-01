Прокуратура расследует вовлечение детей в военный конфликт на Донбассе

Следователи открыли уголовное дело.

В Донецкой области следователи открыли уголовное производство по факту вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность (ст. 304 УК Украины). Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным досудебного следствия, с 2017 года представители незаконных вооруженных формирований готовят детей в возрасте от 10 до 17 лет к участию в боевых действиях.

Боевики учат детей и подростков стрелять из автоматов, крупнокалиберного оружия. Они вкладывают в сознание детей враждебное отношение к Украине.

На временно оккупированной территории Донецкой области сейчас действуют 10 так называемых "общественных военно-патриотических движений". Среди них есть, например, так называемые "Молодая Гвардия Донбасса" и "Амазонки".

По данным правоохранителей, с начала вооруженного конфликта на Донбассе боевики в противоправную деятельность втянули более 100 детей.

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Ранее стало известно, что СБУ задержала бывшего участника диверсионной группы террористической организации “ЛНР“, который шесть лет скрывался в России. Он взорвал несколько мостов в Луганской и Донецкой областях.