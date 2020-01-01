В ООС оккупанты восемь раз в день открывали огонь и застрелили бойца

Военного смертельно ранил вражеский снайпер.

За минувшие сутки, 2 февраля, на фронте было зарегистрировано восемь нарушений перемирия.

Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

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Так, в районе ответственности тактической группы Север близ Южного боевики применили минометы 120-го калибра, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А возле населенного пункта Шумы сепаратисты вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь.

В результате выстрела вражеского снайпера был смертельно ранен украинский боец. Защитнику оказали медпомощь, но спасти его не удалось, он умер в больнице.

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Рядом с Крымским боевики стреляли из подствольного гранатомета, а близ Зайцево – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности тактической группы Восток, у Павлополя оккупанты вели прицельный огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов. А возле Водяного на Приазовье работал вражеский снайпер.

Недалеко от Авдеевки был зафиксирован пролет беспилотника с пересечением линии разграничения. С помощью летательного аппарата противник совершил два выстрела ВОГ-17 рядом с позициями Объединенных сил. Военные подавили беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня уведомлено ОБСЕ. В начале текущих суток, 3 февраля, нарушений режима прекращения огня зарегистрировано не было. Обстановка на фронте остается контролированной украинскими воинами.

Напомним, ранее мы писали, что в зоне ООС пропал боец ВСУ.

