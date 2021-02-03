Мендель о блокировке каналов: Забыли о журналистских стандартах

Решение об ограничительных мерах было разработано в поле законодательства, заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Блокированные телеканалы из “пула“ Виктора Медведчука были фиктивно оформлены на его соратника Тараса Козака. Они финансировались из России и были инструментом войны против Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Читай также: Вещание 112 Украина, NewsOne и ZiK прекращено

По ее словам, решение было принято в соответствии со статьей 5 Закона Украины “О санкциях“, постановления Верховной Рады №2589-VII от 4 октября 2018 года, а также предложений СБУ.

Мендель отметила, что СНБО и раньше накладывала санкции на граждан Украины, которые работали с врагом на временно оккупированных территориях.

“Блокировка телеканалов так называемого пула Виктора Медведчука, которые фиктивно оформлены на его соратника Тараса Козака, не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова…“, – заявила пресс-секретарь.

Читай также: Медведчук ответил на блокировку телеканалов

Она также отметила, что блокированные каналы уже давно “забыли“ о журналистских стандартах, превратившись в инструмент пропаганды. Последний используется в интересах страны-агрессора.

“Уже даже подтверждено финансирование этих каналов из России. Эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому были заблокированы с целью защиты национальной безопасности“, – рассказала Мендель.

Ранее сообщалось, что Разумков объяснил, почему не голосовал за санкции против каналов.