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В Харькове женщину на переходе насмерть сбила легковушка

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Пешеход умерла на месте от полученных травм.
Женщина умерла на месте
Женщина умерла на месте
kh.depo.ua

ДТП произошло на ул. Университетской в Харькове. Там Фиат сбил женщину на “зебре”.

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Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на региональное отделение полиции.

По предварительным данным, 46-летний водитель наехал на горожанку, когда она шла по переходу. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Ее личность пока не установили.

Решается вопрос по поводу внесения ведомостей о происшествии в Единый реестр досудебных расследований. Водителю грозит наказание за нарушение ПДД.

Напомним, ранее мы писали, что близ Киева разбился в ДТП гражданин Турции.

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Теги: ДТП, пешеход, Харьков, авария
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