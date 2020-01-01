В Харькове женщину на переходе насмерть сбила легковушка

Пешеход умерла на месте от полученных травм.

ДТП произошло на ул. Университетской в Харькове. Там Фиат сбил женщину на “зебре”.

Читай также: На Запорожье школьника переехал ВАЗ

Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на региональное отделение полиции.

По предварительным данным, 46-летний водитель наехал на горожанку, когда она шла по переходу. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Ее личность пока не установили.

Решается вопрос по поводу внесения ведомостей о происшествии в Единый реестр досудебных расследований. Водителю грозит наказание за нарушение ПДД.

Напомним, ранее мы писали, что близ Киева разбился в ДТП гражданин Турции.

