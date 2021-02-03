Министр культуры отреагировал на блокировку трех украинских телеканалов

Ткаченко считает их иностранной пропагандистской машиной.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина", которые вчера были заблокированы президентским указом, иностранной пропагандистской машиной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, заблокированные украинские телеканалы были косвенно профинансированы Россией, где нет свободы слова, а отдельные журналисты стали "солдатами Кремля".

Ткаченко отметил, что телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина" заблокировали по нескольким причинам. Прежде всего из-за постоянных информационных и пропагандистских атак на свободу и независимость Украины. Кроме того, эти телеканалы допускали массовые нарушения журналистских стандартов и распространяли фейки.

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Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, почему на заседании СНБО он не проголосовал за санкции против ряда ТВ-каналов. Он считает такие меры "плохими".

Напомним, что в ночь на 3 февраля 2021 года в Украине, согласно указу президента Владимира Зеленского, прекратили вещание телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина". Он ввел в действие санкции, принятые на заседании СНБО.