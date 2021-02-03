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Министр культуры отреагировал на блокировку трех украинских телеканалов

Комментариев: 13
Ткаченко считает их иностранной пропагандистской машиной.
Александр Ткаченко
Александр Ткаченко
facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина", которые вчера были заблокированы президентским указом, иностранной пропагандистской машиной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, заблокированные украинские телеканалы были косвенно профинансированы Россией, где нет свободы слова, а отдельные журналисты стали "солдатами Кремля".

Ткаченко отметил, что телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина" заблокировали по нескольким причинам. Прежде всего из-за постоянных информационных и пропагандистских атак на свободу и независимость Украины. Кроме того, эти телеканалы допускали массовые нарушения журналистских стандартов и распространяли фейки.

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Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, почему на заседании СНБО он не проголосовал за санкции против ряда ТВ-каналов. Он считает такие меры "плохими".

Напомним, что в ночь на 3 февраля 2021 года в Украине, согласно указу президента Владимира Зеленского, прекратили вещание телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина". Он ввел в действие санкции, принятые на заседании СНБО.

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Теги: Александр Ткаченко, телеканалы, блокировка, вещание
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Комментариев (13)
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ЗовПрироды    03.02.2021, 12:13
Оценка:  +4
ЗовПрироды
Закрылись кремлевские говновентиляторы, и воздух сразу стал чище. Спасибо тем, кто это сделал !
bxzrteek    03.02.2021, 11:47
Оценка:  -26
bxzrteek
Ну да,на тех каналах(теперь успешно вещающих в Интернете)не было вашей псевдоукраинской-проамериканской& quot;правды"!Вы,уроды упоротые,им сделали очень хорошую рекламу!Их рейтинги вырастут ещё больше,ведь ещё больше людей поняли что эти каналы закрыли из-за правды,не сумев доказать их вину в суде.
Брюква_и_Клюква    03.02.2021, 11:50
Оценка:  +9
Брюква_и_Клюква
Не очень успешно, мягко говоря. Сейчас, например канал 112 смотрит на ютубе всего 7201 рыло
Брюква_и_Клюква    03.02.2021, 11:52
Оценка:  +8
Брюква_и_Клюква
А Ньюс-Всран - аж 1437 рыл.
WTF2wtf    03.02.2021, 11:53
Оценка:  +9
WTF2wtf
Так потому и истерика такая у быдла оккупантов из раши ...
WTF2wtf    03.02.2021, 11:51
Оценка:  +9
WTF2wtf
Нах ты скачешь постоянно, шизоидный быдлоид путинский?
Тебе только нахyй ...
nwt1    03.02.2021, 11:33
Оценка:  -27
nwt1
"косвенно профинансированы Россией, где нет свободы слова"-"где нет свободы слова" ))))))))))) А в чём проблема , газ покупаем, уголь, эл.энергию, войну не объявляли, как же надоело это враньё власти и исполнение всех желаний пиндосов.
Брюква_и_Клюква    03.02.2021, 11:43
Оценка:  +9
Брюква_и_Клюква
Что-то не видно в Украине ни одного пендоского танка. Ты полюса попутал, мокша.
WTF2wtf    03.02.2021, 11:43
Оценка:  +8
WTF2wtf
Ты не устало скакать,
шизоидное говнометко оккупантов из раши???
ЗовПрироды    03.02.2021, 11:26
Оценка:  +6
ЗовПрироды
Ух ты ! И на министра стало приятно смотреть !
nwt1    03.02.2021, 11:34
Оценка:  -27
nwt1
Рогуль рогуля завсегда похвалит )))
WTF2wtf    03.02.2021, 11:45
Оценка:  +9
WTF2wtf
Как ты сам себя с разных своих служебных аккаунтов,
упоротый нацистский рагуль на подсосе у военных преступников из раши?
Тупое быдло антиукраинское ...
Брюква_и_Клюква    03.02.2021, 11:48
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
А что в нем приятного? Просто говорящая голова, которая работала на Юща, потом на Пинчкука, теперь - на Каломойского
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