Россия планирует сделать Крым оффшорной зоной

Инвесторам предлагают льготные фискальные условия и полную анонимность для защиты от санкций .

Кремль решил создать в оккупированном Крыму “особые административные районы“ (ОАР), чтобы привлечь на полуостров дополнительные инвестиции. Как пишут российские СМИ, новые спецрайоны будут дополнением к уже действующей в Крыму “свободной экономической зоне“ (СЭЗ).

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Законопроект о введении особого правового режима на захваченных территориях разработало Минэкономразвития России. Главным отличием и преимуществом особых районов от СЭЗ будет конфиденциальность инвесторов для их защиты от западных санкций.

Авторы законопроекта подчеркивают, что сейчас инвесторам в Крыму автоматически грозят западные санкции. Но режим конфиденциальности, который участникам ОАР предлагают теперь, должен снизить риск введения санкций.

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Ограничение доступа к данным поможет российскому бизнесу осуществлять инвестиционную деятельность в указанных регионах без опасения расширения санкционного списка и вне зависимости от региона их “прописки“, указали в министерстве.

Особые админрайоны будут действовать на всей территории оккупированного Крыма и в Севастополе параллельно с СЭЗ, созданной в конце 2014 года.

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Участниками ОАР могут стать российские компании, зарегистрированные в любом регионе, однако они не вправе иметь филиалы и представительства за пределами Крыма и обязаны вести бизнес исключительно на территории полуострова.

Предполагается, что компании смогут совмещать статусы участника ОАР (с режимом анонимности) и СЭЗ. Инвестор сможет пользоваться льготными режимами налогообложения и обложения страховыми взносами, характерными для СЭЗ, использовать другие преимущества СЭЗ, например получать земельные участки в аренду без торгов.

Напомним, Украина ввела санкции против Никарагуа за Крым. “За“ проголосовали 322 народных депутата.