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Борьба за правду в условиях войны – Зеленский о блокировке каналов

Комментариев: 3
Президент считает, что финансируемые Россией пропагандисты подрывают Украину.
Зеленский объяснил решение по телеканалам
Зеленский объяснил решение по телеканалам
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Решение заблокировать телеканалы “112 Украина“, NewsOne, ZIK, принятое накануне Советом нацбезопасности и обороны – это борьба за правду в условиях информационной войны. Об этом Президент Владимир Зеленский написал в своем Twitter.

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Президент отметил, что это было трудное решение.

“Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к Евросоюзу и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость – это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности“, - написал Зеленский.

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Напомним, вечером 2 февраля Зеленский с подачи СНБО утвердил санкции в отношении трех украинских телеканалов, которые принадлежат Тарасу Козаку – политическому соратнику Виктора Медведчука.

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Теги: санкции, Зеленский, президент, телеканал
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Комментариев (3)
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nwt1    03.02.2021, 12:10
Оценка:  -22
nwt1
Зеля, у тебя что вообще своих мозгов нет? Тебя же подставляют очень жестко, всё на тебя повесят, будешь сидеть и не президентском кресле а по настоящему.
Брюква_и_Клюква    03.02.2021, 12:30
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Если Буба и будет сидеть, то 100% не за то, что закрыл мокшанские помойки.
WTF2wtf    03.02.2021, 12:57
Оценка:  +1
WTF2wtf
Штатный говномет российских оккупантов угрожает президенту Украины?
Ничего нового - для этого вас и содержат оккупанты и военные преступники из раши,
гниль геббельсовская имени Хyйла-путина ...
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