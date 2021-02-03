Борьба за правду в условиях войны – Зеленский о блокировке каналов

Президент считает, что финансируемые Россией пропагандисты подрывают Украину.

Решение заблокировать телеканалы “112 Украина“, NewsOne, ZIK, принятое накануне Советом нацбезопасности и обороны – это борьба за правду в условиях информационной войны. Об этом Президент Владимир Зеленский написал в своем Twitter.

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Президент отметил, что это было трудное решение.

“Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к Евросоюзу и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость – это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности“, - написал Зеленский.

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Напомним, вечером 2 февраля Зеленский с подачи СНБО утвердил санкции в отношении трех украинских телеканалов, которые принадлежат Тарасу Козаку – политическому соратнику Виктора Медведчука.