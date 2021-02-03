Свежий рейтинг партий: "Слуги" потеряли лидерство

В Верховную Раду проходят четыре политические силы.

Если бы выборы в ВР Украины проходили в конце января - начале февраля 2021 года, то проходной барьер преодолели б “ОПЗЖ“ (партию поддержали 24,1% респондентов), “Слуга народа“ (18,2%), “Европейская солидарность“ (15,6%) и “Батькивщина“ (10,3%). Об этом свидетельствуют данные нового опроса КМИС.

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6,4% респондентов отдали бы свой голос за “Силу и честь“, а 4,6% - за Радикальную партию Олега Ляшко. У этих политических сил тоже мог быть шанс пройти в парламент.

3,6% респондентов поддерживают партию “Свобода“, 3,4% - “Украинскую стратегию Гройсмана“, а 3,2% - “Партию Шария“.

61,4% украинцев, участвовавших в новом опросе КМИС, заявили, что они обязательно приняли бы участие в голосовании. 10,2% респондентов не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

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Ранее из опроса группы “Рейтинг“ стало известно, что больше всего украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому – 46% опрошенных. На втором месте расположился глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Ему доверяют 32% украинцев.