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Свежий рейтинг партий: "Слуги" потеряли лидерство

Комментариев: 5
В Верховную Раду проходят четыре политические силы.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/

Если бы выборы в ВР Украины проходили в конце января - начале февраля 2021 года, то проходной барьер преодолели б “ОПЗЖ“ (партию поддержали 24,1% респондентов), “Слуга народа“ (18,2%), “Европейская солидарность“ (15,6%) и “Батькивщина“ (10,3%). Об этом свидетельствуют данные нового опроса КМИС.

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6,4% респондентов отдали бы свой голос за “Силу и честь“, а 4,6% - за Радикальную партию Олега Ляшко. У этих политических сил тоже мог быть шанс пройти в парламент.

3,6% респондентов поддерживают партию “Свобода“, 3,4% - “Украинскую стратегию Гройсмана“, а 3,2% - “Партию Шария“.

61,4% украинцев, участвовавших в новом опросе КМИС, заявили, что они обязательно приняли бы участие в голосовании. 10,2% респондентов не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах. 

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Ранее из опроса группы “Рейтинг“ стало известно, что больше всего украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому – 46% опрошенных. На втором месте расположился глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Ему доверяют 32% украинцев.

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Теги: Верховная Рада, партии, рейтинг
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Комментариев (5)
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Lyonya-Space    03.02.2021, 12:53
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Абсолютный бред!
Духовный_скреп    03.02.2021, 12:52
Оценка:  +1
Духовный_скреп
БМ,хватит втюхивать украинцам эту туфту.Мы же не мокши)))
WTF2wtf    03.02.2021, 12:07
Оценка:  +8
WTF2wtf
Нахрен парить это уже заведомо устаревшее говно?
ЗовПрироды    03.02.2021, 12:05
Оценка:  +12
ЗовПрироды
Брехня 100%. Доверия к этим брехунцам нет.
МаксимУм    03.02.2021, 12:45
Оценка:  +4
МаксимУм
Смотря сколько заплатить и как подсчитать)))
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