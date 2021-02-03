У трибуны стоят около 10 депутатов и председатель Давид Арахамия.

"Слуги" заблокировали трибуну Рады: Охраняют от ОПЗЖ Кадр из видео

Члены партии “Слуга народа“ заблокировали трибуну Верховной Рады. Таким образом нардепы решили охранять ее от коллег из ОПЗЖ. Подробности передает Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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По имеющимся данным, “слуги“ блокируют трибуну, чтобы не допустить блокировки со стороны ОПЗЖ. О такой возможности ранее сообщил Сергей Лещенко.

“Фракция ОПЗЖ планирует в среду утром блокировать трибуну и захватить телеканал “Рада“. Это их единственный доступ к эфирному вещанию после отключения телеканалов санкциями СНБО“, – написал он.

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На опубликованных роликах с Верховной Рады видно, что у трибуны стоят около 10 народных депутатов от “Слуги народа“ и председатель фракции Давид Арахамия.

Ранее сообщалось, что на блокировку трех украинских телеканалов отреагировал министр культуры.