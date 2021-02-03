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"Слуги" заблокировали трибуну Рады: Охраняют от ОПЗЖ

Комментариев: 2
У трибуны стоят около 10 депутатов и председатель Давид Арахамия.
"Слуги" заблокировали трибуну Рады: Охраняют от ОПЗЖ
"Слуги" заблокировали трибуну Рады: Охраняют от ОПЗЖ
Кадр из видео

Члены партии “Слуга народа“ заблокировали трибуну Верховной Рады. Таким образом нардепы решили охранять ее от коллег из ОПЗЖ. Подробности передает Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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По имеющимся данным, “слуги“ блокируют трибуну, чтобы не допустить блокировки со стороны ОПЗЖ. О такой возможности ранее сообщил Сергей Лещенко.

“Фракция ОПЗЖ планирует в среду утром блокировать трибуну и захватить телеканал “Рада“. Это их единственный доступ к эфирному вещанию после отключения телеканалов санкциями СНБО“, – написал он.

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На опубликованных роликах с Верховной Рады видно, что у трибуны стоят около 10 народных депутатов от “Слуги народа“ и председатель фракции Давид Арахамия.

Ранее сообщалось, что на блокировку трех украинских телеканалов отреагировал министр культуры.

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Теги: Слуга народа, ОПЗЖ, Верховная Рада, трибуна, депутат, канал
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Комментариев (2)
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ffdbff    03.02.2021, 12:46
Оценка:  -20
ffdbff
Кропомойка забурлила как гавно на дрожжах )))) Ждём продолжения рОгуль-шоу 95-й квартал )))
Брюква_и_Клюква    03.02.2021, 12:28
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
А как Гадик Рабиновиц давал жару! Называл Бубу дьяволом, а зеленюков - фашистами. Кто бы мог подумать про такое еще вчера?
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