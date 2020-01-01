В Запорожье полиция открыла дело против мэрии из-за журналистов

Расследуют препятствование профессиональной деятельности журналистов.

В Запорожье полицейские открыли уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов. Как сообщает пресс-служба МВД, дело открыто по заявлениям журналистов, которых не допустили их на сессию Запорожского городского совета.

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“В отдел полиции №1 Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступили заявления от представителей региональных средств массовой информации о недопуске их на пленарное заседание Запорожского городского совета“, - говорится в сообщении.

Сведения, собранные во время проверки по заявлению журналистов, внесены в реестр и было открыто уголовное производства по ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

С целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного проступка будет проведен весь комплекс необходимых следственных действий. Расследование уголовного производства находится на контроле у ​​руководства полиции Запорожской области, - заявили в полиции.

Напомним, Рада вступилась за журналистов. За препятствование профессиональной деятельности журналистов теперь будут наказывать строже.