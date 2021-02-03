РФ на Донбассе нанесла Украине 120 млрд долларов ущерба

Такое заявление сделал вице-премьер Алексей Резников.

Украине из-за российской агрессии на Донбассе нанесен ущерб примерно в 120 млрд долларов. Такое заявление в интервью lb.ua сделал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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По его словам, это приблизительный ущерб, так как сейчас невозможно подсчитать, сколько государственного и коммунального имущества осталось на временно оккупированной территории.

Резников отметил, что по данным Венского института международных экономических исследований, на восстановление региона нужно будет выделить около 22 млрд долларов. Но это тоже приблизительная цифра.

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Вице-премьер добавил, что для восстановления Донбасса после его деоккупации будут привлекать иностранных инвесторов.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что с Россией невозможно ни о чем договориться. Причина заключается в том, что РФ интерпретирует минские соглашения только в своих интересах.