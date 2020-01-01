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Украина ввела санкции против европейских авиакомпаний

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Под ограничения попали компании из Молдовы и Португалии.
Компании наказывают за полеты в Крым
Компании наказывают за полеты в Крым
wikipedia.org

По инициативе СБУ Украина ввела санкции против иностранных авиакомпаний, которые летают в аэропорты Крыма и России. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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Как сообщается, под санкции попадают молдавская авиакомпания JET4U S.R.L. и португальская JET4U LDA, которые совершали полеты в Российскую Федерацию и временно оккупированные территории Украины в нарушение действующего законодательства.

“На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов“, - говорится в сообщении.

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Санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина планирует ввести санкции против авиакомпаний РФ. Ограничения уже были согласованы правительством.

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Теги: санкции, авакомпания, Крым, Россия, Молдова, Португалия, СБУ
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