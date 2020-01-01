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Рада хочет усилить наказание за домашнее насилие

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Наказанием могут стать общественно полезные работы.
Рада хочет усилить наказание за домашнее насилие
Рада хочет усилить наказание за домашнее насилие
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

Депутаты Верховной Рады хотят усилить наказание за домашнее насилие. Соответствующий законопроект №3908-1 был принят за основу. Его поддержали 328 парламентариев. Об этом стало известно из трансляции заседания Рады.

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Так, документ предлагает наказывать за домашнее насилие общественно полезными работами. Средства за их выполнения будут отправляться пострадавшему.

Также законопроект предлагает в качестве одной из санкций за насилие увеличить срок административного ареста и увеличить сроки наложения взыскания.

Дела, касающиеся домашнего насилия, будут рассматривать без присутствия гражданина, совершившего правонарушение.

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Что касается лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, в том числе и военнослужащих, их будут призывать к ответственности за домашнее насилие на общих основаниях.

Ранее сообщалось, что “слуги“ блокировали трибуну Верховной Рады с целью охраны от ОПЗЖ.

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Теги: Верховная Рада, депутаты, закон, домашнее насилие, наказание
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