В ОПУ опровергли давление на СМИ и объяснили блокировку каналов
Замруководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква объяснил блокировку телеканалов. Она не связана с давлением на СМИ.
Читай также: В Кремле отреагировали на запрет телеканалов в Украине
Жовква рассказал, что санкции против каналов были введены из-за финансирования Россией.
“Соответственно, государство не могло не действовать в тех условиях, когда агрессия усиливается, когда Крым остается оккупированным, когда украинские солдаты продолжают гибнуть на оккупированном Донбассе“, – отметил политик.
Читай также: Блокировка каналов: Порошенко объяснил, почему не сделал это сам
По его словам, если посмотреть на украинское медиапространство, то в нем постоянно проводятся независимые журналистские расследования против президента Владимира Зеленского и власти. Они продолжать проводиться, потому что существует свобода слова.
“Но не стоит путать СМИ, не стоит путать новости и фейки, и пропаганду. Это совсем разные вещи“, – объяснил Жовква.
Кроме того, замглавы Офиса президента указал, что решение о блокировке телеканалов связано с информацией от СБУ. Служба установила и доказала, что каналы финансировались из России.
Ранее сообщалось, что о блокировке ТВ-каналов высказалась пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Тупое быдло военных преступников из раши ...
Тебе только нахyй скакать,
штатный антиукраинский говномет путинских военных преступников ...