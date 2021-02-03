Санкции были наложены из-за финансирования Россией, заявил Игорь Жовква.

В ОПУ опровергли давление на СМИ и объяснили блокировку каналов Кадр из видео

Замруководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква объяснил блокировку телеканалов. Она не связана с давлением на СМИ.

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Жовква рассказал, что санкции против каналов были введены из-за финансирования Россией.

“Соответственно, государство не могло не действовать в тех условиях, когда агрессия усиливается, когда Крым остается оккупированным, когда украинские солдаты продолжают гибнуть на оккупированном Донбассе“, – отметил политик.

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По его словам, если посмотреть на украинское медиапространство, то в нем постоянно проводятся независимые журналистские расследования против президента Владимира Зеленского и власти. Они продолжать проводиться, потому что существует свобода слова.

“Но не стоит путать СМИ, не стоит путать новости и фейки, и пропаганду. Это совсем разные вещи“, – объяснил Жовква.

Кроме того, замглавы Офиса президента указал, что решение о блокировке телеканалов связано с информацией от СБУ. Служба установила и доказала, что каналы финансировались из России.

Игорь Жовква высказался о блокировке телеканалов 0:00 / 01:01

Ранее сообщалось, что о блокировке ТВ-каналов высказалась пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.