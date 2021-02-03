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В ОПУ опровергли давление на СМИ и объяснили блокировку каналов

Комментариев: 6
Санкции были наложены из-за финансирования Россией, заявил Игорь Жовква.
В ОПУ опровергли давление на СМИ и объяснили блокировку каналов
В ОПУ опровергли давление на СМИ и объяснили блокировку каналов
Кадр из видео

Замруководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква объяснил блокировку телеканалов. Она не связана с давлением на СМИ.

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Жовква рассказал, что санкции против каналов были введены из-за финансирования Россией.

“Соответственно, государство не могло не действовать в тех условиях, когда агрессия усиливается, когда Крым остается оккупированным, когда украинские солдаты продолжают гибнуть на оккупированном Донбассе“, – отметил политик.

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По его словам, если посмотреть на украинское медиапространство, то в нем постоянно проводятся независимые журналистские расследования против президента Владимира Зеленского и власти. Они продолжать проводиться, потому что существует свобода слова.

“Но не стоит путать СМИ, не стоит путать новости и фейки, и пропаганду. Это совсем разные вещи“, – объяснил Жовква.

Кроме того, замглавы Офиса президента указал, что решение о блокировке телеканалов связано с информацией от СБУ. Служба установила и доказала, что каналы финансировались из России.

Игорь Жовква высказался о блокировке телеканалов
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Ранее сообщалось, что о блокировке ТВ-каналов высказалась пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

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Теги: Офис президента, СМИ, каналы, блокировка, санкции, Россия
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Комментариев (8)
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ffdbff    03.02.2021, 13:58
Оценка:  -26
ffdbff
Соросятня почуяла неладное что выводят их на чистую воду по поводу внешнего управления и подключили гос.деп, а что нельзя у пиндосов то можно у индейцев. На очереди запрет партий, в укро-помойке всё прокатит.
Путин-Xyйло    03.02.2021, 13:59
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Петушарий, ты что ли?
WTF2wtf    03.02.2021, 14:28
Оценка:  0
WTF2wtf
Путинский говномет все о убогих реалиях оккупированного и опущенного россией Донбасса?
Тупое быдло военных преступников из раши ...
mtervvvga    03.02.2021, 13:36
Оценка:  -26
mtervvvga
Россия является третьей страной по количеству инвестиций в наше недогосударство.А эти временно закрытые телеканалы не призывали ни к чему противозаконному,они лишь рассказывали правду,оперируя фактами.Их закрыли по-беспределу,но этот беспредел безнаказанным не останется.
dиk    03.02.2021, 14:10
Оценка:  +3
dиk
А в крыму украинские каналы показывают, или на донбассе?
WTF2wtf    03.02.2021, 14:27
Оценка:  0
WTF2wtf
Вражеское быдло оккупантов и убийц из раши недовольно чем-то?
Тебе только нахyй скакать,
штатный антиукраинский говномет путинских военных преступников ...
Максим    03.02.2021, 13:30
Оценка:  +1
Максим
А "Наш" забыли прикрыть???
Путин-Xyйло    03.02.2021, 13:59
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Там хозяин другой - не Козак, а Мураев. Санкции не против каналов, а против Козака!
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