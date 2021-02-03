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Жительница Запорожья пыталась незаконно вывезти в РФ иконы

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Эти иконы считаются культурной ценностью.
Изъятые иконы
Изъятые иконы
Фейсбук СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины помешали жительнице Запорожья нелегально вывезти в Россию пять старинных икон, которые имеют культурную ценность. Об этом в Facebook сообщила СБУ в Запорожской области.

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По версии следствия, жительница Запорожья, занимающаяся скупкой и продажей предметов антиквариата, в Интернете на специализированном сайте нашла клиентов из России, которые хотели купить иконы XIX века.

На автомобильном пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области во время проверки багажа фигурантки правоохранители нашли пять икон. Сейчас их направили на экспертизу.

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По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 201 УК Украины (Контрабанда). Следственные действия продолжаются. 

Ранее пограничники помешали вывезти из Украины в Россию скрипку ХVІІ века, которую сделал итальянский мастер Антонио Страдивари.

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Теги: СБУ, иконы, Запорожье
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