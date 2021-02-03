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"Юридически мотивированное решение": Зеленский о блокировке каналов

Комментариев: 4
Президент заявил о наличии "конкретных оснований" для запрета вещания трех телеканалов.
Зеленский намекнул на основания, предоставленные СБУ
Зеленский намекнул на основания, предоставленные СБУ
president.gov.ua

Решение о блокировке трех телеканалов принималось коллегиально и является юридически мотивированным. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на своей странице в Фейсбук.

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Глава государства отметил, что решение о санкциях в отношении физического и юридических лиц приняли сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого. Однако в чём именно эти основания заключаются, президент не уточнил, сославшись лишь на информационные манипуляции в эфире заблокированных медиа.

“Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества. Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности. Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ“, - заявил Владимир Зеленский.

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Напомним, ранее Зеленский объяснил блокировку каналов борьбой за правду в условиях войны. Президент считает, что финансируемые Россией пропагандисты подрывают Украину.

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Теги: телеканал, Зеленский, президент, СБУ, СНБО
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Комментариев (4)
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Путин-Xyйло    03.02.2021, 14:18
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Кацапы предпочитают "не знать" что санкции не против прорашистских помоек, а против их владельца!
чупринка1    03.02.2021, 14:16
Оценка:  +2
чупринка1
Ще б їх на Ютубі та фейсбуці прикрили, було б взагалі чудово.
Путин-Xyйло    03.02.2021, 14:19
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
На односкрепники побегут, но то - не то пальто!
kvinta36    03.02.2021, 13:52
Оценка:  +7
kvinta36
Чудове рішення!
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