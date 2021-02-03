"Юридически мотивированное решение": Зеленский о блокировке каналов

Президент заявил о наличии "конкретных оснований" для запрета вещания трех телеканалов.

Решение о блокировке трех телеканалов принималось коллегиально и является юридически мотивированным. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на своей странице в Фейсбук.

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Глава государства отметил, что решение о санкциях в отношении физического и юридических лиц приняли сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого. Однако в чём именно эти основания заключаются, президент не уточнил, сославшись лишь на информационные манипуляции в эфире заблокированных медиа.

“Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества. Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности. Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ“, - заявил Владимир Зеленский.

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Напомним, ранее Зеленский объяснил блокировку каналов борьбой за правду в условиях войны. Президент считает, что финансируемые Россией пропагандисты подрывают Украину.