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Лукашенко и Байден: Кому из иностранных лидеров доверяют украинцы

Комментариев: 3
Последнее место занимает Владимир Путин.
Лукашенко и Байден: Кому из иностранных лидеров доверяют украинцы
Лукашенко и Байден: Кому из иностранных лидеров доверяют украинцы
УНИАН

Из иностранных лидеров украинцы доверяют больше всего главе Беларуси Александру Лукашенко и президенту США Джо Байдену. Об этом стало известно по итогам соцопроса КМИС.

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Так, на первом месте по уровню доверия находится Александр Лукашенко. Ему доверяют 36% опрошенных. При этом ему не доверяют 53,6% граждан. Баланс доверия-недоверия составляет – -17,6%.

На втором месте находится Джо Байден с уровнем доверия в 26,7%. Затем идет президент Франции Эмманюэль Макрон с показателем в 26,2%. Стоит отметить, что политикам не доверяют 23,3 и 23,2% людей соответственно.

На последнем месте находится глава России Владимир Путин. Ему доверяют только 14,4% украинцев. При этом недоверие высказали 79,8% респондентов. Баланс доверия-недоверия к Путину составляет -65,4%.

Данные опроса
Данные опроса
КМИС

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Таким образом, больше всего украинцы не доверяют Путину, а также Лукашенко. Последний находится одновременно на первом месте в рейтинге доверия и на втором месте в рейтинге недоверия.

Опрос проводился КМС с 27 января по 1 февраля по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что у Зеленского опровергли давление на СМИ и объяснили блокировку каналов.

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Теги: рейтинг, Александр Лукашенко, Джо Байден, Владимир Путин, доверие
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Комментариев (3)
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Путин-Xyйло    03.02.2021, 14:22
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) — українське товариство з обмеженою відповідальністю з центром у Києві, що спеціалізується на соціологічних дослідженнях; аналітичний центр. В останні роки помічений у маніпуляціях та суттєвому завищенні рейтингів проросійським політичним силам.
Путин-Xyйло    03.02.2021, 14:23
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Кто платит за "опрос", тот и заказывает "рейтинг"
Операторська    03.02.2021, 14:07
Оценка:  +2
Операторська
я думав, що мене вже нічого не здивує - аж тут Бацька такий гарний ... ну і хохляки!
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