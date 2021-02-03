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Стало известно имя погибшего на Донбассе морпеха

Комментариев: 5
Он служил в 503 Отдельном батальоне морской пехоты.
Старший матрос Дмитрий Власенко
Старший матрос Дмитрий Власенко
Фейсбук 503 Отдельный батальон морской пехоты

Вчера, 2 февраля, снайпер боевиков на Донбассе убил старшего матроса Дмитрия Власенко, который проходил службу в 503 Отдельном батальоне морской пехоты. Об этом в Facebook сообщило командование 503 Отдельного батальона морской пехоты.

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38-летний Дмитрий Власенко служил в батальоне морской пехоты более трех лет. Он был родом из Николаевской области. У него остались родители.

Дмитрий получил смертельное ранение возле населенного пункта Шумы в результате выстрела снайпера боевиков. Ему сразу оказали медицинскую помощь, после чего эвакуировали. Но через час он умер.

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Командование 503 Отдельного батальона морской пехоты отметило, что Дмитрий Власенко был искренним, честным и добрым человеком, мужественным воином, который всегда был готов подставить плечо товарищу.

Ранее стало известно, что в районе проведения ООС пропал украинский военнослужащий, который нес дежурство на взводном опорном пункте. Не исключено, что он попал в плен к боевикам.

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Теги: Донбасс, старший матрос, снайпер боевиков, ранение, смерть
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Комментариев (5)
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mtervvvga    03.02.2021, 14:16
Оценка:  -23
mtervvvga
Печально,что ещё один человек,одурманенный пропагандой клоуна,отдал свою жизнь на"войне"с Россией.Именно с той самой Россией,у которой мы покупаем газ через Словакию в три дорога и газ напрямую.Про торговлю с Россией и российские инвестиции тоже всем известно.
МаксимУм    03.02.2021, 14:25
Оценка:  0
МаксимУм
Тебе не суждено умереть как мужчине. Сдохнешь от стекломоя на расейской мусорке.
WTF2wtf    03.02.2021, 14:12
Оценка:  +2
WTF2wtf
Царствие небесное защитнику Украины! (((
Операторська    03.02.2021, 14:03
Оценка:  0
Операторська
чому не відстрілюють москворилих снайперів ?
WTF2wtf    03.02.2021, 14:10
Оценка:  +2
WTF2wtf
Вы думаете в путинских армейских корпусах на Донбассе потери только от российской тушенки?
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