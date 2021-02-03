Стало известно имя погибшего на Донбассе морпеха

Он служил в 503 Отдельном батальоне морской пехоты.

Вчера, 2 февраля, снайпер боевиков на Донбассе убил старшего матроса Дмитрия Власенко, который проходил службу в 503 Отдельном батальоне морской пехоты. Об этом в Facebook сообщило командование 503 Отдельного батальона морской пехоты.

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38-летний Дмитрий Власенко служил в батальоне морской пехоты более трех лет. Он был родом из Николаевской области. У него остались родители.

Дмитрий получил смертельное ранение возле населенного пункта Шумы в результате выстрела снайпера боевиков. Ему сразу оказали медицинскую помощь, после чего эвакуировали. Но через час он умер.

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Командование 503 Отдельного батальона морской пехоты отметило, что Дмитрий Власенко был искренним, честным и добрым человеком, мужественным воином, который всегда был готов подставить плечо товарищу.

Ранее стало известно, что в районе проведения ООС пропал украинский военнослужащий, который нес дежурство на взводном опорном пункте. Не исключено, что он попал в плен к боевикам.