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"Если не мы, то никто": Кремль подтвердил поставки "Спутника" в ОРДЛО

Комментариев: 4
Российская вакцина будет поставлять на оккупированный Донбасс.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
wikimedia.org

Россия будет поставлять свою вакцину против коронавируса на оккупированную часть Донбасса. Как пишут российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции в среду, 3 февраля.

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“Я насколько понимаю, туда тоже будут поставки. Я не знаю точно, когда, наверное, лучше это просить в правительстве. Но, безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине, и если не мы, то никто ее туда не поставит“, — отметил Песков.

Напомним, ранее представители незаконной вооруженной группировки “ДНР“ заявили о начале вакцинации населения ОРДО российской вакционой. Главарь боевиков якобы уже получил прививку.

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Теги: Песков, Россия, Донбасс, ОРДЛО, вакцина, коронавирус
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Комментариев (4)
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Путин-Xyйло    03.02.2021, 14:24
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Писец. Оно же заразное!
amzyraa    03.02.2021, 14:21
Оценка:  +1
amzyraa
ну конечно- где еще такие испытания проведешь?
amzyraa    03.02.2021, 14:23
Оценка:  0
amzyraa
статистика какая хошь. любые возрасты протестируют и прочее.А побочка раше по фигу....
shk67    03.02.2021, 14:21
Оценка:  +1
shk67
Ага, протестируют на вате.
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