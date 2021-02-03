"Если не мы, то никто": Кремль подтвердил поставки "Спутника" в ОРДЛО

Российская вакцина будет поставлять на оккупированный Донбасс.

Россия будет поставлять свою вакцину против коронавируса на оккупированную часть Донбасса. Как пишут российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции в среду, 3 февраля.

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“Я насколько понимаю, туда тоже будут поставки. Я не знаю точно, когда, наверное, лучше это просить в правительстве. Но, безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине, и если не мы, то никто ее туда не поставит“, — отметил Песков.

Напомним, ранее представители незаконной вооруженной группировки “ДНР“ заявили о начале вакцинации населения ОРДО российской вакционой. Главарь боевиков якобы уже получил прививку.