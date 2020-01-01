Показано видео, как в историческом центре Одессы обвалился дом

Официально в здании никто не жил, по предварительным данным, пострадавших нет.

Говорят, в доме никто не живет dumskaya.net

В Одессе, в историческом центре, разрушилось здание на Деволановском спуске у моста Коцебу.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на очевидцев.

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Уточняется, что рухнула стена. Частично под обвалами оказалась лестница у моста.

Официально этот дом считается незаселенным. Он заброшенный, даже без крыши. Якобы там никто давно не жил. Впрочем, очевидцы говорят, что вроде бы какие-то люди там все-таки были и до ЧП покинули здание. Возможно, бездомные, которые там нашли приют.

По данным СМИ, никто не пострадал. Но камни грозили посыпаться на головы прохожим.

Здание находится в частной собственности. В департаменте хозяйства одесского горсовета говорят, что часть дома принадлежит компании Арнеп – 1,4 кв. м. Еще 2,3 кв. м помещения – почетному консулу Украины в Пирее, греку Иоаннису Драгнису.

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Местные власти обвиняют владельцев в халатном отношении и считают их виновными в происшествии. Говорят, собственникам не раз указывали на аварийное состояние дома, но они не реагировали. Некоторые депутаты предложили ввести против недобросовестных владельцев санкции, а может, даже и забрать здание.

На месте работают спасатели. Они оградили лентой руины и осматривают завалы.

Напомним, ранее мы писали, что в переходе на Майдане в Киеве рухнул потолок.

