Рада в сотни раз увеличила штрафы за пожарные нарушения

Размер штрафов за некоторые нарушения вырос в сто и более раз.

В Украине штрафы за нарушение пожарной безопасности увеличат почти до 6 тысяч гривен. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3755. Как указано в “карточке“ документа на сайте парламента, за документ проголосовали 315 нардепов.

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Теперь за нарушение требований по технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергооборудования субъектов электроэнергетики, субъектов отношений в сфере теплоснабжения и потребителей электроэнергии будут наказывать предупреждением или штрафом для граждан и работников от 1700 до 3400 гривен, а для должностных лиц - от 3400 до 5100 гривен. Старые штрафы за такие нарушения составляют от 17 до 170 гривен.

Размер штрафа за нарушение установленных на железнодорожном, морском и речном транспорте правил пожарной безопасности для граждан составит от 1700 до 3400 гривен, а для должностных лиц - от 3400 до 5100 гривен. А за такое нарушение на воздушном транспорте размер взыскания составит от 2550 до 4250 гривен для граждан и от 4250 до 5950 гривен - для должностных лиц.

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Кроме того, нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, а также использование пожарной техники и средств пожаротушения не по назначению грозит предупреждением или штрафом для граждан от 1700 до 3400 гривен и для должностных лиц - от 3400 до 5100 гривен.

Сейчас эти нарушения наказываются предупреждением или наложением штрафа на граждан от 8,5 до 119 гривен и на должностных лиц - от 34 до 170 гривен.

За работу предприятий без декларации соответствия требованиям пожарной безопасности будет штраф для граждан-предпринимателей и должностных лиц - от 1700 до 5100 гривен.

Напомним, Рада хочет усилить наказание за домашнее насилие. Наказанием могут стать общественно полезные работы.